Nieuw aan de kust: verhuurbedrijf voor zeekajaks. “Zowel beginners als ervaren kajakkers kunnen bij ons terecht” Leen Belpaeme

26 augustus 2020

10u28 0 De Haan Peter Loyen en Alex Baeten richtten met We-At-Sea een bedrijf op voor de verhuur van zeekajaks, maar ook initiaties en persoonlijke begeleiding is mogelijk. Uitvalsbasis is De Haan, maar de ervaren kajakkers kunnen hun materiaal gemakkelijk verplaatsten.

Kajakken zit in de lift, maar dan vooral in de binnenwateren. Alex Baeten uit De Haan heeft nu samen met Peter Loyen een bedrijfje opgericht om in het weekend zeekajaks te verhuren en organiseert initiaties. “We hebben al een kennismaking dag georganiseerd aan de Windhaan in De Haan en dat was een succes met 45 mensen die het eens geprobeerd hebben”, licht Alex Baeten, die Instructeur is aan de haven van Zeebrugge toe. Beide heren hebben ruime ervaring op zee. Alex heeft verschillende zeekajak expedities ondernomen. “We hebben al heel wat zeeën afgevaren. In 2017 hebben we bijvoorbeeld de oversteek gemaakt van Stockholm in Zweden naar Turku in Finland of zo’n 225 kilometer.” Wat is nu het verschil met kajakken op vlak water. “Het materiaal is anders, maar je moet ook beter voorbereid zijn. De omstandigheden op zee zijn wat moeilijker. We hebben altijd materiaal bij zoals vuurpijlen en een gps die onze locatie doorgeeft.”

Het duo mikt vooral op Vlaamse Kajakclubs die activiteiten wil organiseren met de zeekajaks, maar de kajaks worden ook verhuurd in het weekend. “We verwelkomen zowel ervaren kajakkers als beginners die eens wil testen op een vlakke zee. We hebben onze uitvalsbasis in De Haan, maar we zijn niet gebonden aan deze plaats. We kunnen ook op locatie gaan naar andere insteekzones aan de kust. We zijn een mobiel bedrijf.”

Meer info via www.we-at-sea.rocks.