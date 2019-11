Netwerkavond brengt nieuwe handelaars samen Leen Belpaeme

06 november 2019

15u10 5 De Haan Tijdens de netwerkavond voor nieuwe ondernemers in het Wielingencentrum waren een 100-tal aanwezigen. Zaakvoerders van nieuwe zaken waren uitgenodigd om elkaar en de handelaarsverenigingen in de gemeente te leren kennen.

“Lokale economie is immers de motor van de gemeente”, liet schepen van Lokale Economie Marleen De Soete optekenen. Haandelaars & Co en Actief Wenduine kregen ruim de kans om zichzelf en de voordelen van een samenwerking voor te stellen. Ook enkele opvallende nieuwkomers stelden zichzelf voor zoals Lore Ninclaus die begin dit jaar De Sierk heeft overgenomen. Ook Marian Le Clef stelde Bakken met Marian voor. De onderneemster biedt bakworkshops aan in een huiselijke sfeer en werkt onder meer al samen met de Jerseyhoeve om mattentaarten klaar te maken. “Ik zocht Jerseymelk omdat dit ideaal bleek om mattentaarten te maken. Via sociale media ging ik op zoek naar Jerseykoeien en uiteindelijk kwam ik zo in contact met Steffie en Bruno van de Jerseyhoeve in De Haan.” Onder de nieuwe ondernemers zitten ook nog een nieuwe strandbar, een trimsalon, ontbijt- en lunchbar, een nieuw filiaal van residentie Vastgoed, een bakkerij, nachtwinkel, wijn- en tapasbar, O’ Coco, brasserie en een praktijk voor paardentherapie.