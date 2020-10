Na kritiek: één richting in Grotestraat draait vanaf maandag opnieuw om Leen Belpaeme

02 oktober 2020

11u51 0 De Haan De verkeerssituatie in de Grotestraat in De Haan wijzigt op maandag 5 oktober opnieuw. Het proefproject met eenrichtingsverkeer wordt vroeger stopgezet na kritiek. Het schepencollege zal binnenkort een beslissing nemen over de definitieve inrichting. Eind 2021 moet de heraanleg van de Grotestraat starten.

Het gemeentebestuur wil eenrichtingsverkeer invoeren in de Grotestraat om de veiligheid voor fietsers te verhogen. Aan de invoering werd een proefproject gekoppeld om te bekijken welke richting de minste impact had op de omgeving. Door het coronavirus duurde het eerste scenario langer dan verwacht en werd pas na de zomer de richting omgekeerd in de richting van de Stationsstraat.

Sinds de invoering was weliswaar heel wat kritiek te horen. Daarom wordt het nu voortijdig beëindigd. Vanaf maandagnamiddag geldt dan ook een nieuwe regeling. De richting wordt opnieuw gedraaid waardoor er in het gedeelte Grotestraat tussen de Stationsstraat en de Duinenweg eenrichtingsverkeer geldt in de richting Warvinge. Parkeren langs beide zijden van de straat blijft mogelijk en fietsers en bromfietsen klasse A rijden in beide rijrichtingen.

Duinenweg

Ondertussen worden enkele ingrepen uitgetest in de Duinenweg. “De snelheid wordt hier beperkt tot 30 per uur en er komen verkeersremmende ingrepen. We zullen nagaan of dit voldoende is”, zegt schepen Marleen De Soete.

Het schepencollege moet nu nog een definitieve keuze maken. “Er komt eerst nog een enquête waarbij inwoners hun voorkeur kunnen aangeven. Het studiebureau zal dan een definitief plan maken. In afwachting kunnen we nog proberen om de situatie te verbeteren. Eind 2021 moet dan de heraanleg van de Grotestraat beginnen. Zowel de riolering als de bovenbouw zal daarbij aangepakt worden. Ook het kruispunt met de Warvinge wordt veiliger ingericht voor fietsers.”