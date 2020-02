Na Koksijde – Oostduinkerke ook De Haan – Wenduine? Burgemeester staat niet te springen voor naamswijziging Leen Belpaeme

21 februari 2020

11u41 10 De Haan Rudy Claus (Bewust) toetste in de gemeenteraad van De Haan af of burgemeester Wilfried Vandaele open staat voor een naamswijziging van De Haan naar De Haan – Wenduine naar analogie met het voorstel van de burgemeester van Koksijde. Wilfried Vandaele staat niet echt te springen voor een wijziging, maar hij wees het niet af.

“We doen dat nu af en toe al in onze communicatie, maar we zijn geen voorstander om dat officieel door te trekken. Ik zou wel nog eens willen zien waar mijn collega van Koksijde zal geraken. Het is allemaal niet zo simpel. Het parlement zal een wijziging moeten goedkeuren. Stel dat ze dat doen dan heb je nog de bedenking wat we doen met Vlissegem of andere deelgemeenten. We hebben hier ook een andere situatie. Vroeger was er Wenduine, Vlissegem en Klemskerke en daar werd samen De Haan van gemaakt”, zegt Wilfried Vandaele (Open & N-VA). Er zijn ook verstrekkende gevolgen. “Het is een dure operatie en heel veel mensen zullen administratief wijzigingen moeten doorvoeren. Ik ben op zich niet tegen, maar het is een ganse klus. Misschien moeten we een enquête doen bij de bevolking. In Wenduine zal het voorstel zeker op applaus onthaald worden, maar ik ben niet zeker of dat in de rest van de gemeente ook zo zou zijn”, aldus de burgemeester.

Toerisme

In zijn eigen partij toonde Hans Knudde zich wel voorstander. “Economisch en toeristisch zou het volgens mij wel een meerwaarde zijn. Dat zal inderdaad veel kosten en veel energie vergen, maar we zouden dat terugwinnen. Dat is mijn persoonlijke mening.” Ook Rudy Claus denkt dat het toeristisch een meerwaarde zou zijn voor Wenduine. “Je zou meteen twee deelgemeenten promoten. Het argument dat we dan ook iets moeten doen met Vlissegem is volgens mij niet correct omdat dit geen toeristische badplaats is, Wenduine wel.”

Het idee is overigens niet nieuw. In het verleden werd al geijverd voor een naamsverandering. Onder meer huidig gemeenteraadsvoorzitter Kris Steen zette het onderwerp al eens op de agenda. “Tussen 2010-2012 heb ik diverse inspanningen gedaan voor een mogelijkheid tot naamsverandering en een betere bewegwijzering naar Wenduine. Ik diende hierover zelfs een dossier in bij toenmalig minister Ben Weyts. In de aanloop naar de verkiezingen van 2012 sprak ik toenmalig kandidaat-burgemeester Peter Breemersch hierover aan. Vanuit Bewust was er unanimiteit om geen naamsverandering door te voeren en dit zou in hun legislatuur dan ook nooit op de agenda komen. Vreemd dat net zij het nu weer op tafel gooien, maar ik ben alvast een groot voorstander van dit voorstel”, zegt Kris Steen (Vooruit!)

Poll Moet de naam van de gemeente De Haan veranderen in De Haan - Wenduine? Ja

Nee

Geen mening Ja 51%

Nee 46%

Geen mening 3%