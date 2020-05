Mini-containerpark Wenduine opnieuw open Leen Belpaeme

14 mei 2020

12u05 0 De Haan Een paar weken nadat het grote containerpark in De Haan centrum weer open ging, opent nu ook het mini-containerpark in Wenduine de deuren opnieuw.

Op het kleinere containerpark kunnen mensen enkel terecht met papier, karton en pmd. Buiten de poort staan glasbollen en textielcontainers. Er werden wel enkele maatregelen genomen om het veilig te houden. De openingsuren werden verruimd. Je kan er terecht van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 11.45 en 13 tot 16 uur. Er werden ook twee borden geplaatst die bezoekers vragen om afstand te houden. Verder wordt de leuning van de trap geregeld ontsmet. Aan de bezoekers wordt gevraagd afstand te houden en een mondmasker te dragen als het druk is. Intussen werd de aangepaste werking van het grote containerpark in De Haan geëvalueerd. Mensen kunnen er enkel terecht op afspraak en dat loopt uitstekend. De agenda is voor 95 procent gevuld, mensen komen minder vaak maar met grotere hoeveelheden. Er is wel meer personeelsinzet nodig van de gemeente dan vroeger.