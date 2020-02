Merendeel ziet naamswijziging De Haan niet zitten Leen BELPAEME Gudrun Steen

24 februari 2020

13u46 0 De Haan Na de lancering van het Na de lancering van het idee om ook de naam van De Haan te wijzigen naar De Haan – Wenduine (in navolging van Koksijde - Oostduinkerke) op de gemeenteraad van donderdag werd een poll opgestart op de pagina van De Haan op hln.be. Daaruit blijkt dat 57 procent van de deelnemers een naamswijziging niet ziet zitten.

In totaal brachten 1.055 mensen hun stem uit. 40 procent van de deelnemers was voorstander om de naam van de gemeente te wijzigen. 57 procent van de mensen vindt het geen goed idee. En 3 procent had geen mening.

Zoals burgemeester Wilfried Vandaele tijdens de gemeenteraad al meegaf, komt er ook heel wat bij zo’n naamswijziging kijken. Alle inwoners zouden bijvoorbeeld een adreswijziging moeten doorvoeren, zo zegt Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). “Alle ID-kaarten moeten aangepast worden. Een gemeentebestuur kan niet op eigen houtje de naam wijzigen. Het moet bij decreet worden vastgelegd. Het idee dat de gemeente Koksijde lanceerde is heel uitzonderlijk. Een nieuwe naam komt wel voor als twee gemeenten een fusie aangaan, maar dat is hier niet het geval.”

Voorzichtig

In de gemeenteraad waren alvast wel enkele voorstander uit verschillende partijen, maar burgemeester Wilfried Vandaele blijft voorzichtig. “Dit is een discussie die af en toe de kop opsteekt. We gaan eerst kijken wat er gebeurt in Koksijde. Er komt heel wat bij kijken om zo’n verandering door te voeren en ik ben niet overtuigd dat ook inwoners buiten Wenduine daar vragende partij voor zijn.”