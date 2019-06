Meesterinbreker blijft vast voor tientallen inbraken in Concessiewijk Siebe De Voogt

04 juni 2019

14u48 0 De Haan De verdachte van tientallen inbraken in de Concessiewijk in De Haan blijft twee maanden langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Meesterinbreker Yves Beaupain (63) blijft nog steeds alle medewerking met het gerecht weigeren.

De lokale politie Bredene-De Haan kon Beaupain twee maanden geleden in de boeien slaan. Hij liep rond in de Concessiewijk, maar kon geen uitleg geven voor zijn aanwezigheid. De zestiger is afkomstig van Wallonië en dakloos. In zijn rugzak troffen de agenten inbrekersmateriaal aan en wat buit van een eerdere inbraak. De Concessiewijk wordt al sinds augustus vorig jaar geteisterd door inbraken. Meestal vonden de feiten plaats in tweede verblijven en werd er bijna nooit iets gestolen. De dader overnachtte wel af en toe in de villa en meer dan eens bleek er ook eten verdwenen uit de frigo. Enkel bij de laatste inbraken maakte de dader wel enkele goederen buit. Door zijn strafverleden denken de speurders dat Yves Beaupain mogelijk in aanmerking komt voor de tientallen feiten sinds vorige zomer. De meesterinbreker zou sinds de jaren ’80 al meer dan zeshonderd inbraken gepleegd hebben, al werd hij er maar voor vierenveertig veroordeeld. Over de feiten in De Haan blijft de man zich beroepen op zijn zwijgrecht.