Marva stopte 40 jaar geleden met zingen, maar ze is nog lang niet vergeten. “Mijn gezin was mij meer waard dan een langere carrière” Leen Belpaeme

08 maart 2020

15u51 0 De Haan Aan het gebouw waar vroeger het geboortehuis stond van zangeres Marva, op de hoek van de Grotestraat en de Molendreef, werd een plakkaat opgehangen. De zangeres was de eerste ereburger van de gemeente. Zelf staat ze zelden te springen voor huldigingen, maar het doet haar wel plezier dat de mensen haar nog niet vergeten zijn. Ze stopte in 1980 met zingen, maar haar liedjes blijven nog altijd zowel de oude als de jonge generaties beroeren.

Wie in Grotestraat wandelt wordt er voortaan op gewezen dat Marva Mollet op 23 maart 1943 geboren werd op deze plaats in wat toen nog Vlissegem was. Ze woonde er slechts drie jaar tot haar ouders verhuisden naar Blankenberge, maar ze heeft nog altijd veel herinneringen aan het huis. “Mijn ouders woonden toen ik geboren werd in bij mijn grootouders. Mijn ouders zijn dan later verhuisd, maar ik kwam in de vakanties en tijdens de zomer altijd naar mijn grootouders.” Toen de gemeente enkele weken geleden belde met de mededeling dat er een plaat zou opgehangen worden aan het huis stond Marva niet meteen te springen. “Mijn eerste antwoord was, ‘allez ga je dat nu wel doen?’, maar de burgemeester bleef aandringen. De gemeente heeft mij door de jaren heen al enkele keren geëerd. Voor mij hoeft dat niet, maar ik ben ze wel dankbaar.” De zangeres kon nooit vermoeden in 1980 dat ze 40 jaar later nog zoveel aandacht zou krijgen. “Ik dacht eigenlijk, uit het oog uit het hart, maar mensen blijven aan me denken. Vandaag zijn er ook enkele fans speciaal uit Zoutleeuw gekomen om erbij te zijn. Vroeger kwamen er in de zomer ook altijd enkele fans in onze winkel langs.” Marva is nu met pensioen en haar zoon zet de zaak met verlichting nog altijd verder.

Geen spijt

Ze heeft nooit spijt gehad van haar beslissing. “Ik weet dat er veel mensen zijn die later nog een comeback maken, maar ik heb daar nooit aan gedacht. Ik ben op mijn hoogtepunt gestopt omdat mijn zoon 15 jaar was en ik dat een rotte leeftijd vond om hem elke avond en elk weekend alleen te laten. Hij was 16 jaar toen ik gestopt ben en ik heb zoveel dingen samen met hem kunnen doen. Nu nog hebben we een heel goed contact. Dat was me meer waard dan het verlengen van wat een mooie carrière is geweest. Ik stond nummer 1, wat kon ik nog meer bereiken? In het begin was het wel even moeilijk, maar alles went.”

Jonge fans

In de spotlights zal je Marva niet vaak vinden. “Ik heb daar geen behoefte meer aan. Ze bellen me nog regelmatig voor vanalles, maar ik laat het zo. Het is mooi geweest voor mij. Ik hou me nu bezig met reizen.” Haar muziek blijft na 40 jaar nog altijd voortleven. Onder meer JackoBond ging aan de slag met het repertoire, maar ook #LikeMe leert de jonge generatie kennis maken met het liedje Oempalapapero. “De kleinzoon van mijn broer is negen jaar en hij vertelt inderdaad trots tegen iedereen dat Marva zijn tante is.”

Ondertussen woont Marva al 19 jaar terug in De Haan. “Ik woon hier heel graag. Mijn familie woont hier in de buurt en het is hier rustig.”