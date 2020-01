Maria Van Eenoo viert 100ste verjaardag Leen Belpaeme

22 januari 2020

13u10 0 De Haan Maria Van Eenoo vierde op 14 januari haar 100ste verjaardag. Ze werd geboren in 1920 in Klemskerke. Ze heeft één broer Lucien, die nu 93 jaar oud is en in hetzelfde woonzorgcentrum verblijft.

Maria huwde in 1939 met Charles Braems. Het koppel kreeg 2 dochters, Monique en Dorine. “Mama ging werken in de dorpswinkel bij Adriaan enkele huizen verder dan het café van de ouders van mijn vader. Zo hebben ze elkaar leren kennen”, vertelt jongste dochter Dorine. Maria zette café Oude Gemeentehuis samen met haar man verder. “Ze heeft dat 40 jaar gedaan. Zelf dronk ze weliswaar niet. Ze kon er ook niet goed tegen als klanten te veel dronken. Ze hield niet van de prietpraat.” Charles stierf al in 1982. Maria woonde tot haar 90ste in een serviceflat. Sinds 2011 verblijft ze in WZC Duneroze in Wenduine, waar ook haar broer Lucien verblijft. “Ze geniet er nog van om een koffietje te gaan drinken of als we een wandeling maken met haar.” Het is al 25 jaar geleden dat De Haan nog eens een eeuwelinge mocht vieren, die geboren en getogen is in De Haan.