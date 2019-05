Man riskeert 1 jaar cel voor invoer Rotterdamse heroïne Jelle Houwen

23 mei 2019

Een man uit De Haan riskeert 1 jaar cel en een geldboete wegens het bezit, de invoer en het afleveren van cannabis en heroïne. De man was een van de klanten van twee neven uit Rotterdam, die meer dan 100 klanten hadden in gans West-Vlaanderen en ettelijke kilo’s zo hier lieten invoeren. Uit onderzoek kwam ook aan het licht dat J.M. zelf meermaals naar Rotterdam reed om heroïne op te halen, in een periode tussen december 2015 en december 2017. Toen werd bij hem een huiszoeking gehouden maar dat leverde slechts 60 gram cannabis op. Er stonden ook wat cannabisplantjes die de man gekweekt had. Omdat hij al voor drugs veroordeeld werd in 2008 en 2010 wil de procureur hem een effectieve celstraf geven. Vonnis op 20 juni.