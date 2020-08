Man moet opnieuw onderzocht worden door psychiater na nipt vermeden gasontploffing Siebe De Voogt

24 augustus 2020

13u17 1 De Haan Een 46-jarige man uit Wenduine die terecht staat voor een poging tot het veroorzaken van een gasontploffing, moet opnieuw onderzocht worden door een forensisch psychiater. Dat heeft de Brugse strafrechter maandagmorgen beslist. G.M. blijft ontkennen dat hij na een huurgeschil enkele Een 46-jarige man uit Wenduine die terecht staat voor een poging tot het veroorzaken van een gasontploffing, moet opnieuw onderzocht worden door een forensisch psychiater. Dat heeft de Brugse strafrechter maandagmorgen beslist. G.M. blijft ontkennen dat hij na een huurgeschil enkele gasleidingen openzette in z'n appartement.

De veertiger woonde in een pand op de hoek van de Jokstraat en Herenstraat in Wenduine. De eigenares van het gebouw werd op 10 maart gewaarschuwd dat er een sterke gasgeur hing. In de flat van G.M. ontdekte de politie dat vier gasleidingen en -koppelingen werden gemanipuleerd. De huurder zou er diezelfde dag nog uitgezet worden na een huurgeschil. De brandweer zette meteen de ganse omgeving af en kon een gasontploffing voorkomen.

G.M. werd door een getuige gezien in de omgeving en stuurde de maanden voor de feiten ook dreigende sms’en. Toch blijft de man ontkennen dat hij de gasleidingen manipuleerde. Hij werd tijdens het onderzoek al onderzocht door een psychiater, maar die kon toen de verslagen van eerdere opnames in psychiatrische instellingen niet inkijken. De verdediging vroeg dan ook met succes om de aanstelling van een nieuwe psychiater. Tegen 12 november moet hij G.M. opnieuw onderzocht hebben. De man blijft tot dan in de gevangenis.