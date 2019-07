Man krijgt ruzie met escorte en raakt deel van oor kwijt in vechtpartij Siebe De Voogt

05 juli 2019

18u10 30 De Haan Een man uit De Haan zal zich zijn afspraak met een Nederlandse escorte dit weekend wellicht anders voorgesteld hebben. Samen met haar vriend zou de prostituee het slachtoffer hebben willen oplichten. Het kwam tot een vechtpartij, waarbij de klant een stuk van zijn oor werd afgebeten.

Het Nederlandse koppel hield er al enige tijd een aparte bijverdienste op na. De 27-jarige vrouw werkte als escorte afspraakjes af bij mannen, terwijl haar 25-jarige vriend buiten als chauffeur in de wagen bleef zitten. Hun praktijken brachten wellicht niet genoeg op, want volgens het Brugse parket lichtten de man en vrouw verschillende klanten op. De dame zou vooraf geld gevraagd hebben voor haar diensten, maar maakte zich daarna zonder meer uit de voeten.

Drie slachtoffers

Op die manier maakte het koppel al twee slachtoffers in het Kortrijkse, maar dit weekend sloegen ze ook toe in De Haan. Een man wilde bij hem thuis gebruik maken van de diensten van de escorte, maar kreeg snel door dat hij geen waar voor z’n geld zou krijgen. Het kwam tot een vechtpartij, waarbij ook de vriend van de vrouw ten tonele kwam. Volgens het Brugse parket vielen er verschillende slagen en werd het slachtoffer uiteindelijk ook een stuk uit zijn oor gebeten. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar de artsen konden het afgebeten stuk niet meer redden.

Voorlopig is het nog onduidelijk of de escorte het slachtoffer verminkte, dan wel haar vriend. Beiden werden aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van oplichting en slagen en verwondingen. De man vloog ook in de cel voor het aanzetten tot prostitutie. De raadkamer verlengde de aanhouding van beiden vrijdagmorgen met een maand. Het koppel zelf legt de schuld bij het slachtoffer. Hij zou volgens hun verklaring niet akkoord geweest zijn met de geleverde prestaties van zijn escorte en zou zich daarop kwaad gemaakt hebben.