Mag je als schepen bevoegd zijn voor je eigen echtgenoot? Oppositie vindt van niet, experts zien geen probleem Leen Belpaeme

18 februari 2020

16u18 0 De Haan De Haan telt twee schepenen die bevoegd zijn voor de dienst waar hun eigen echtgenoot diensthoofd is. Oppositiepartij Bewust vindt het niet kunnen, maar juridisch is er geen enkel bezwaar. Er zijn ook geen richtlijnen over het onderwerp. Volgens de VVSG, de vereniging van Vlaamse steden en gemeenten, moet de schepen zelf beslissen wat kan en wat niet en ook professor Herwig Reynaert ziet geen probleem. In Bredene zette schepen Kristien Vanmullem eerder dit jaar in een gelijkaardige situatie wel een stap opzij.

Na schepen Christine Beirens die bevoegd is voor Personeel, de dienst waar ook haar echtgenoot werkt, is nu ook schepen Marleen De Soete bevoegd voor een dienst waarvan haar echtgenoot diensthoofd is. Hij werkt al jarenlang op de dienst Cultuur, maar die werd nu samengevoegd met Toerisme. Een bevoegdheid van Marleen De Soete. Volgens oppositiepartij Bewust kunnen er vragen gesteld worden of dit deontologisch wel correct is. “Wij hebben geen enkele opmerkingen over het functioneren van de mensen in kwestie, laat dat duidelijk zijn. Maar we vrezen dat er altijd een indruk kan gewekt worden dat de mensen in kwestie niet onpartijdig zijn. Die situatie zou beter voorkomen worden. Omdat we zagen dat de schepen in Bredene wel een stap opzij heeft gezet wilden we het onderwerp bespreekbaar maken”, zegt fractieleider Peter Breemersch (bewust)

De VVSG geeft echter aan dat er juridisch geen probleem is en er ook geen richtlijnen bestaan. “De regelgeving bepaalt wel dat de betrokken schepen moet buitengaan bij bespreking/stemming als er een persoonlijk belang is voor de schepen of echtgenoot. Vaak gaat dat persoonlijk belang over een materieel belang, maar de raad van state geeft aan dat zo een belang ook moreel kan zijn. Het is in eerste instantie de schepen zelf die bepaalt wat zij doet”, laat woordvoerder Nathalie Debast weten. Ook professor Herwig Reynaert, gespecialiseerd in lokale politiek, ziet er geen graten in. “Het vergemakkelijkt de zaken niet meteen, maar het kan perfect. In deze situatie zullen de betrokkenen dermate voorzichtig zijn om verdachtmakingen te vermijden. Beslissingen moeten bovendien collegiaal in het schepencollege genomen worden. Er zijn in Vlaanderen zeker nog voorbeelden van dergelijke situaties.” De professor ziet ook geen reden om de situatie aan te passen. “Soms wordt een persoon verkozen, maar is zijn of haar echtgenoot al jaren actief in de administratie. Je moet dat niet allemaal in regels gieten en er zijn grotere problemen dan dit als het gaat over de verhouding tussen politiek en administratie. Als de oppositie problemen heeft zullen ze met concrete bewijzen moeten komen om dit aan te vechten”, zegt Reynaert nog.

Burgemeester Wilfried Vandaele is zelf geen voorstander, maar benadrukt dat er ook geen probleem is. “Het is geen ideale situatie, al is het maar omdat het voer voor discussie geeft. Maar dit is toevallig zo tot stand gekomen. De schepenen hebben ook niet gevraagd om met hun echtgenoot te kunnen werken. Toen de puzzel van de bevoegdheden gelegd werd, was dat toevallig de uitkomst. Onze gemeente heeft nu eenmaal niet zoveel personeel dat we veel alternatieven hebben. Bovendien worden alle dossiers collegiaal beslist in het schepencollege. Er is daardoor dus een automatische ‘controle’. Dat gegeven is zeer belangrijk”, licht Vandaele toe.

Christine Beirens begrijpt niet waarom Bewust hier nu een opmerking over geeft. “Dat is al sinds 2005 het geval en toen ik burgemeester was. Ze hebben daar ook toen we samen in het schepencollege zaten nooit iets over gezegd. Ik hou mijn alles ook strikt gescheiden en ik zal geen enkele dienst anders behandelen. Ik oordeel op basis van dossiers”, zegt Beirens. Ook De Soete begrijpt het niet. “Het was een voorstel van de burgemeester om de diensten Cultuur en Toerisme samen te voegen. Ik was zelf geen vragende partij, maar er waren wel veel overlappingen tussen de diensten. We houden ons werk gescheiden. Ik ben ook advocaat, ik moet thuis ook niet over mijn zaken praten”, zegt De Soete.

In buurgemeente Bredene hebben ze een soortgelijke situatie wel anders aangepakt. Onlangs werd de dochter van schepen Kristien Vanmullem aangesteld als diensthoofd Jeugd. Om die reden gaf de schepen van Jeugd haar bevoegdheid af. “Wettelijk hoefde dit niet, maar het is deontologisch niet gezond dat moeder en dochter zo nauw samenwerken”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe. Dat de dochter in kwestie de job beet heeft is volgens burgemeester Steve Vandenberghe zeker geen vriendjespolitiek. “Er is een examen georganiseerd met een externe jury en zij is als beste naar voor gekomen. Als politiek mengen wij ons niet in dat proces, we nemen altijd de persoon aan met het beste resultaat. Zij mag omgekeerd ook niet gestraft worden net omdat haar mama schepen is.”