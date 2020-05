Livestream van digitale gemeenteraad mislukt, burgemeester belooft beelden online te zetten Leen Belpaeme

29 mei 2020

13u14 1 De Haan De livestream van de gemeenteraad van De Haan is donderdagavond in het water gevallen, waardoor je niet via de computer de zitting kon volgen. Burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA) belooft dat de beelden zo snel mogelijk online komen.

In De Haan is er traditioneel heel wat publiek aanwezig in het gemeentehuis tijdens de gemeenteraad. Veel mensen bleken dan ook teleurgesteld dat ze in coronatijden de zitting niet konden volgen.

Er werd daarom voor een livestream een online evenement aangemaakt op Facebook, maar donderdagavond om 20 uur gebeurde er niets. Pas na een halfuur kwam er een melding dat er technische problemen waren waardoor de livestream niet lukte. Dat een oplossing niet meer voor donderdagavond zou zijn, daar kwam geen melding meer van.

Verontschuldigingen

Pas om middernacht verscheen er nog een bericht op de Facebookpagina van het gemeentebestuur dat de gemeenteraad gewoon is doorgegaan, zonder livestream. De zitting was geschorst om de computers opnieuw op te starten, maar de gemeenteraadsleden gaven er uiteindelijk de voorkeur aan de zitting gewoon te laten plaatsvinden en niet te onderbreken. “Onze verontschuldigingen dat u de zitting niet live kon volgen. De beelden worden eerstdaags wel op de website van de gemeente geplaatst”, klonk het.

De vorige gemeenteraad was ook niet toegankelijk voor pers en publiek en kwam pas ruim een week later op de website, omdat de zitting eerst volledig ondertiteld werd. Wie graag de lokale politiek volgt en wil weten wat de gemeenteraad besproken heeft, zou deze keer niet zoveel geduld moeten oefenen. De burgemeester belooft snel de beelden online te zetten.