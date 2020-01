Lionsclub zamelt 8 zakken met plastic doppen in voor blindengeleidehond Leen Belpaeme

09 januari 2020

17u24 0 De Haan Een delegatie van Lionsclub De Haan Permekeland overhandigde aan Hanenaar Bau Pieters hun opgespaarde plastieken dopjes ter ondersteuning voor de financiering van haar blindengeleidehond.

De leden van de Lionsclub De Haan Permekeland spaarden de afgelopen tijd lustig plastieken dopjes. De dopjes werden onlangs overhandigd aan Bau Pieters. Dit initiatief kwam er naar aanleiding van een voordracht eerder in 2019 van een blinde man die vertelde dat het kan helpen als we plastieken dopjes zouden sparen om een geleidehond te helpen financieren. Nancy Matroye, manager van het opleidingscentrum voor blindengeleidehonden van “vrienden der blinden” uit Koksijde was ook langsgekomen om wat meer uitleg te geven. Uiteindelijk konden 8 zakken overhandigd worden. De dopjes worden verkocht om onder andere plastieken paletten mee te maken.