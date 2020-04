Lions De Haan dragen hun steentje bij in coronatijden Leen Belpaeme

12u22 1 De Haan De Lionsclub van de Haan-Permekeland heeft de voorbije weken de noden van diverse scholen en zorginstellingen in de Haan in kaart gebracht. Ze hebben daarom onder andere computers aangekocht en mondmaskers verdeeld waar nodig. Alles samen hebben ze een kleine 8.000 euro uitgegeven aan de diverse initiatieven.

De Lionsclub kocht onder meer nieuwe computers aan voor leerlingen die thuis niet over een computer of laptop beschikken. “Jongeren zonder thuiscomputer dreigen door de coronacrisis een leerachterstand op te lopen. We kochten daarom 15 splinternieuwe computers. De toestellen voldoen ruim om de leerlingen afstandsonderwijs te kunnen laten volgen en schoolopdrachten uit te voeren", licht Jurgen Vansteene, Voorzitter Sociale Commissie van de Lionsclub De Haan Permekeland toe.

Daarnaast werden ook diverse types mondmaskers aangekocht en verdeeld voor de zorgwerkers in de gemeente. “Het respect en de bewondering voor eenieder die in de zorg werkt is groot. Vandaar dat wij het ook belangrijk vonden om hen met Pasen persoonlijk een geschenk bestaande uit lekkere chocolade te brengen om hen te danken en te vragen vol et houden in deze moeilijke tijd”, vertelt Wim Bonte.

In deze coronatijden zijn er ook uitdagingen voor de kinderen die inwonen in Huis aan Zee vzw. “Om hun tijd zo aangenaam en nuttig mogelijk door te brengen werd er ook spelmateriaal aangekocht voor de 6 leefgroepen.”