Leerlingen Zeelyceum installeren weerstation in de duinen Leen Belpaeme

14 november 2019

12u33 0 De Haan Leerlingen van het Zeelyceum in De Haan hebben hun zelfgebouwd weerstation in gebruik genomen in het Zeepreventorium. Dat gebeurt in het kader van het VLINDER Project van UGent i.s.m. het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling.

De UGent verzamelt via het Vlinder-netwerk data rond het fenomeen van hitte-eilanden in onze steden. Deze hitte-eilanden hebben invloed op het stedelijk woonweefsel, op de natuur en op de mens. Het station in het Zeelyceum wordt, als ‘niet stedelijk station’ een ijkpunt waartegen de andere metingen kunnen afgezet worden om wetenschappelijk gefundeerde besluiten en adviezen te formuleren. De onderzoekers schakelen scholen in om een breed meetnetwerk op te zetten. “Er zijn 60 scholen die een weerstation plaatsen, maar dit is de enige in de duinen”, zegt weerman en hoofd van het KMI David Dehenauw. “Er is een windmeter in, een pluviometer en ook de temperatuur wordt gemeten. De gegevens zijn publiek beschikbaar. In deze tijden van klimaatdiscussies waarbij wetenschappelijke bewijzen onder druk komen te staan, is dit project een ideaal instrument om leerlingen warm te maken voor correcte dataverzameling -en verwerking. En om hen de noodzakelijke wetenschappelijke basis te geven in de klimaatproblematiek.”

Pierre Burny van de Vakgroep Wetenschappen van het Zeelyceum ziet dan ook een belangrijke meerwaarde in de onderwijstoepassingen en wil ook de link leggen met pollen. “Het Zeelyceum zal, in samenwerking met het Zeepreventorium bijkomende data ter beschikking stellen over pollenmeting. Dit geeft de mogelijkheid om wetenschappelijk correcte data te analyseren die weer en pollen aan elkaar koppelen”, zegt Pierre Burny.