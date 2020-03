Leerlingen werken in noodopvang aan hartjes voor grootouders en zorgverleners Leen Belpaeme

16 maart 2020

14u30 3 De Haan In Basisschool Einstein in De Haan kwamen deze morgen 9 leerlingen naar de noodopvang. De school had afgelopen weekend al een oproep gelanceerd om hartjes te sturen naar hulpverleners en grootouders. Iedereen kan doorgeven wie en hartje verdiend. De leerlingen gingen vandaag vol goede moed aan de slag.

Ook in De Haan werd de oproep gerespecteerd om kinderen zo veel mogelijk thuis te houden. “Er zijn negen leerlingen naar school gekomen, waarvan sommige in de namiddag al naar huis gaan. We zijn blij dat de oproep om thuis te blijven zo goed is opgevolgd”, zegt Marnic Bos. De leerlingen konden ’s morgens, op een veilige afstand van elkaar, creatief aan de slag met hartjes. “Een 40-tal mensen hebben al een naam doorgegeven van mensen die volgens hen een hartje verdienen. Dat is al een mooi begin. De eerste 500 registraties sturen wij gratis per post een hartje”, zegt de directeur nog.

Ondertussen kan je nog altijd een persoon doorgeven die een hartje kan gebruiken. “Dat kan gaan om grootouders die in een woonzorgcentrum verblijven, maar we willen ook aan onze helden in de zorgsector laten weten hoezeer we hun inspanningen waarderen.” Iedereen kan nog een suggestie doen via www.stuureenhartje.be.