Kunstmatige schaatspistes vallen niet in de smaak in De Haan. “Mensen kwamen niet meer terug omdat ze het niet leuk vonden” Leen Belpaeme

14 januari 2020

09u10 0 De Haan De ecologische ijspistes zijn geen succes geworden in De Haan. In De Haan zelf kwamen slechts de helft van het aantal schaatsers in vergelijking met vorig jaar. In Wenduine was het de eerste keer dat er een schaatspiste werd voorzien. “Mensen kwamen gewoon niet meer terug om te schaatsen omdat ze het niet leuk vonden”, vertelt Robin Depuydt, die Winterpret in ’t Park organiseerde.

De Haan koos er dit jaar voor om in zowel De Haan als Wenduine een kunstmatige schaatspiste aan te leggen tijdens de winterevenementen. In beide deelgemeenten werd een organisator aangetrokken die de piste en een winterchalet uitbaatte. De winterchalets vielen in de smaak, de kunstmatige schaatspistes daarentegen minder. “Vorig jaar was er ook Winterpret in ’t Park met een echte ijsschaatspiste. We zagen dit jaar echter veel minder schaatsers dan vorig jaar en dat kwam vooral door de piste. Mensen kwamen wel eens proberen, maar heel weinig mensen kwamen ook terug terwijl er vorig jaar mensen waren die meerdere keren kwamen schaatsen”, licht organisator Robin Depuydt toe. Zowel de gemeente als de uitbater kregen heel wat opmerkingen. “Ik denk dat we inderdaad moeten bekijken om een ecologische oplossing te zoeken. We hebben een alternatief voorgesteld om in plaats van een generator te gebruiken, de piste op het netstroom te steken. Dat is niet 100 procent ecologisch, maar het is beter dan met een generator op mazout te werken. Ik ben me wel bewust dat dit een enorme energievreter is, maar de ervaring is ook belangrijk.” Over de chalet is de uitbater overigens wel tevreden. “De chalet was beter dan vorig jaar. Als we een ijsschaatspiste hadden gehad, was het beter geweest dan vorig jaar.We hebben elke week een ontbijt georganiseerd met lokale handelaars en dat was heel goed. We hebben ook voor de eerste keer een diner en een feest georganiseerd op oudejaarsavond. Dat is ook goed meegevallen.”

Ook schepen Marleen De Soete is niet overtuigd. “Er moet nog een evaluatie komen, maar de schaatspiste was inderdaad niet goed. We moeten verder inzetten op ecologie, maar deze pistes zijn te duur en er waren gewoon te veel klachten en opmerkingen. Wat mij betreft is het niet voor herhaling vatbaar, maar daar beslis ik niet alleen over. We moeten kijken wat er op de markt is en of er andere alternatieven zijn”, zegt de schepen.