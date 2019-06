Kunstenaars Buitengewone kunstacademie stellen tentoon in bibliotheek Leen Belpaeme

24 juni 2019

15u42 0 De Haan In de bibliotheek van De Haan is de tentoonstelling Zijn wij anders? geopend. De kunstenaars van de buitengewone kunstacademie in De Haan maakten er een feestelijke opening van met optredens.

Nog tot 12 september kan je in de bibliotheek van De Haan terecht om de kunstwerken te bewonderen van de kunstenaars van de buitengewone kunstacademie. Een van de hoofddoelen van bezielster Martine Permentier is ervoor zorgen dat elke kunstenaars zich goed voelt in de academie. Ze geeft met plezier haar enthousiasme en kennis door aan alle kunstenaars. “Ik weet dat iedere kunstenaar zich stuk voor stuk goed voelt in deze academie zodat ze hun creatief talent volop kunnen ontwikkelen. Ze leren hier zichzelf zijn en hebben nieuwe vrienden leren kennen, gelijkgestemden. Om hun totale zelfontwikkeling in deze belangrijke jaren vanaf hun adolescentie te begeleiden. Met kleine groepen is er ook tijd voor meer dan kunst alleen. Ook het menselijke, de gevoelige punten waar ze anders niet mee terecht kunnen komen in de maatschappij.”

Tijdens de expo kan je de film “ Zijn wij anders?” bekijken. Deze kan ook uitgeleend worden. De kunstenaars van groep 1 gaven tijdens de opening het beste van zichzelf met een dansje, terwijl de kunstenaars van groep 2 iets vertelden over hun werk. Er werd ook afscheid genomen van Mara Dessein die al 5 jaar naar de academie komt. Zij was mede met Floor Romelart een van de eerste kunstenaars in het groepje voor mensen met autisme. Mara studeert volgend schooljaar verder en gaat op kot. Kunstenaars uit haar groep Floor Romelart en Bjorn Reunbrouck lazen een emotionele brief voor over de voorbije jaren met Mara in de academie.