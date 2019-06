Kok@zee dit jaar met ecologische toets en vier nieuwe standhouders Leen Belpaeme

12 juni 2019

16u11 0 De Haan De laatste tien jaar is De Haan uitgegroeid tot één van de meest culinaire badplaatsen aan zee. Dat weerspiegelt zich ook tijdens de vierde editie van Kok@zee op 10 juli in Park Potinière.

“De herbergt heel wat toprestaurants, maar ook heel wat producten van eigen bodem. We hebben een koffiebranderij in onze gemeente, lokaal bier maar ook aardbeien en geitenkaas van eigen bodem. Tijdens Kok@zee zetten is een totaalbeleving om al die producten en chefs te leren kennen”, zegt schepen Marleen De Soete. Het is ondertussen al de vierde editie van het evenement. Er zijn dit jaar enkele nieuwigheden. Zo wordt er vooral ingezet op het ecologische aspect. “We gebruiken tijdens het evenement jetons die gemaakt zijn van oude visnetten. De borden die we voorzien zijn gemaakt van 70 procent suikerriet pulp en 30 procent FSC hout pulp”, licht de schepen nog toe. Er zijn dit jaar vier nieuwe standhouders Bistro Culimare, Bistro Heritage, Maison Rosae Traiteur Wenduine en Bakkerij Bruut. Dit jaar werkte ook sommelier Guido Francque mee aan het evenement. Hij zorgt ondermeer voor aangepaste wijnen en cava’s. Daarnaast wordt er nog meer ingezet om de horecazaken in de kijker te plaatsen. “We werken dit jaar samen met Pieter D’Hoop voor de foto’s. Tijdens het evenement zal er voor het eerst ook live verslag uitgebracht worden via sociale media. Sabine Goethals is onze gastvrouw en ze zal samen met een digital artist presenteren, vloggen en streamen op sociale media.” De laatste nieuwigheid is nog dat je nu al op voorhand jetons zal kunnen kopen op het gemeentehuis tussen 25 juni en 9 juli.