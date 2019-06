Koffie Kàn pakt uit met nieuwe ecologische verpakking en vakantiewoning Leen Belpaeme

13 juni 2019

18u04 0 De Haan Koffie Kàn uit Wenduine pakt uit met een nieuwe eco-verpakking. Zaakvoerster Marjolein Vermeersch maakte er echt haar werk van om de beste oplossing te zoeken voor het milieu. Andere nieuwigheid is The Roastery, een vakantiewoning boven de koffiebranderij.

“We kregen wel vaker de opmerking dat een nieuw design voor onze verpakking misschien wel nodig was. Het vorige ontwerp was al 20 jaar oud. Als we dan toch een nieuwe verpakking ontwikkelden wilde ik ook nadenken over een ecologisch verantwoorde verpakking, die de duurzame huisfilosofie tastbaar maakt. De gebruikelijke combinatie van aluminium en plastic werd vervangen door een ‘AmLite’ verpakking. De basis hiervan is polyethyleen gemaakt van bio-ethanol, onttrokken uit Braziliaans suikerriet. Deze hernieuwbare bron van polyethyleen heeft geen enkel aandeel in de ontbossing in Brazilië en weegt evenmin op de watervoorraden in de teeltgebieden”, licht Marjolein toe. Koffie Kàn is een vaste waarde in Wenduine. In de zaak in de Kerkstraat wordt er ter plaatse met een eigen techniek koffie gemaakt. Het bedrijf werd al in 1972 opgericht. Je kan de koffie verkrijgen in bakkerijen, confiseries, delicatessen, slagerijen en natuurvoedingswinkels.

Andere nieuwigheid is dat er een vakantiewoning werd ingericht in het thema koffie boven de zaak. In The Roastery kan je met 11 personen verblijven. “Het was onze vroegere woonst. Ik ben hier zelf opgegroeid. In plaats van een huurder te zoeken wilden we er een meerwaarde aan geven met koffie als hoofdthema”, zegt Marjolein nog.