Koenraad (57) en z'n vrouw krijgen op luchthaven te horen dat hun huis onder water aan het lopen is: “Slechtere start van vakantie konden we ons niet inbeelden”

De Haan

In maart werd hun reis al eens geannuleerd door de coronalockdown, dus besloten Koenraad De Lathouwer (57) en z'n vrouw Inge Deleu (57) het er deze zomer op te wagen. Hun tripje naar Andalucië kon zondag echter niet slechter beginnen. Op de luchthaven kregen ze te horen dat hun woning in Wenduine onder water aan het lopen was door een hevig onweer . “En dat al voor de vijfde keer in tien jaar tijd”, zucht Koenraad.