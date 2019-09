Klemskerke Zomerende zet culinaire talenten in de kijker Leen Belpaeme

17u05 2 De Haan Klemskerke viert al jaren het einde van de zomer tijdens Klemskerke Zomerende. Dit jaar werden de koppen echter bij elkaar gestoken om het evenement nieuw leven in te blazen en dat resulteert in Clemskerke Culinair.

Op 7 en 8 september kan je in Klemskerke naast de Geersensmolen terecht voor een nieuw gastronomisch feestweekend. De zaterdagavond blijft in teken staan van een eetfestijn van de Koninklijke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia De Haan met nadien nog een live optreden van Sounds Familiar. Zondag start de dag met een rommelmarkt rond de draaiende molen. Recreatieve lopers zijn welkom in het centrum van Klemskerke waar rond 10 uur de start wordt gegeven voor de Molenloop. Toppunt van de dag moet Clemskerke Culinair worden met heel wat standhouders uit de buurt die al hun lekkers aanbieden. “De mensen van het Feest- en Toerismecomité zijn naar plaatselijke handelaars en horecazaken getrokken om hen aan te spreken om hieraan deel te nemen. Het resultaat is een lekkere markt met streekgebonden producten”, vertelt schepen Marleen De Soete. Het programma wordt aangevuld met een bezoek aan de Oude Pastorie, muziek van Play-Mobiel en een sneukelfietstocht.