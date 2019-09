Kinderen kunnen zondag volop ravotten en spelen in Wenduine Leen Belpaeme

13u27 1 De Haan De jeugddienst van De Haan organiseert op de Markt van Wenduine het kinderfeest ‘Ravotten & Spelen’ op zondag 15 september.

Op de Markt wordt het evenement om 11 uur feestelijk geopend door de kindergemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. “De hele dag kunnen kinderen en jongeren zich uitleven op diverse springkastelen of een mechanische rodeo-surf. Ze leren kindercocktails maken en kunnen dansen op de kinderdisco. Wie een leuke sleutelhanger wil maken, zich wil laten schminken of ballonnen wil plooien, kan terecht op één van de standjes. Het is ook allemaal gratis”, zegt schepen voor Jeugd Mathieu Delbarge. Ook de politie en de brandweer werken opnieuw mee met demonstraties met politiehonden, hindernissenparcours en blusoefeningen voor de kinderen.

Het evenement ‘Ravotten & Spelen’ vindt plaats op zondag 15 september van 11 tot 18 uur.