Kent u de ‘oude’ verdwaalpalen nog? De Haan gebruikt ze om de strandzones aan te duiden Leen Belpaeme

02 juli 2020

16u56 3 De Haan Het strand van De Haan is deze zomer opgedeeld in 12 compartimenten. Om de zones te onderscheiden, kocht de gemeente hiervoor de bekende ‘oude’ verdwaalpalen met de bal, vis of het huisje. Elke zone kan apart afgesloten worden als het te druk wordt. De gemeente zet daarvoor een team van 50 jobstudenten en vast personeel in. De Haan vraagt bezoekers ook vriendelijk om niet te roken. “Voorlopig is het geen verbod. Maar we willen vermijden dat sigarettenpeuken, die mogelijk sporen van corona kunnen bevatten, op het strand blijven liggen.”

De Haan stelde donderdag, in aanwezigheid van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA), alle maatregelen voor die ze genomen heeft om een strandbezoek tijdens deze zomer veilig te laten verlopen. De slogan is ‘Veilig welkom in De Haan – Wenduine’.

De gemeente beschikt over 72.500 toeristische bedden en er is plaats voor 12.000 à 15.000 mensen op het op 12 kilometer lange strand. “We hebben het langste stuk strand, maar we hebben ook delen waarbij de zee bij hoog water tot aan de duinen komt. De grootte van het strand evolueert dus met de stand van het water, maar we moesten ons baseren op de kleinste oppervlakte”, licht burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA) toe.

Om alles veilig te laten verlopen en op drukke zomerdagen de toeloop van zonnekloppers te begeleiden, werd het strand in 12 compartimenten opgedeeld. Elke zone is afgebakend met een stuk touw. Er is telkens minstens één in- en uitgang tot de zone van op de zeedijk. “We houden bij hoeveel mensen er in de zone plaatsnemen en via een app kunnen we zo bijhouden of het te druk wordt en er al dan niet nog plaats is. Als het in een zone te druk wordt, kunnen we trappen afsluiten en kunnen onze stewards mensen doorverwijzen naar een andere zone waar wel nog plaats is.”

Er is een touw gespannen tussen de zones. Wij weten ook dat mensen daar gemakkelijk over kunnen, maar het geeft een houvast Wilfried Vandaele (N-VA), burgemeester van De Haan

De burgemeester beseft dat het systeem niet waterdicht is. “Er is een touw gespannen tussen de zones. Wij weten ook dat mensen daar gemakkelijk over kunnen, maar het geeft een houvast. We zullen er ook geen politiestaat van maken. Op een dag als vandaag bijvoorbeeld zullen we niet tellen. We hebben een task force die alles coördineert en de jobstudenten aanstuurt.”

De Haan wil ook zijn volledige strand rookvrij maken. “Het is geen verbod, maar we willen mensen vriendelijk verzoeken om niet te roken. Onze jobstudenten zullen mensen daarover ook aanspreken. Ik zal die maatregel zeker opvolgen. Als dit niet werkt, kan er nog altijd een verbod komen.”

Andere maatregelen zijn het plaatsen van ontsmettingszuilen, honden moeten aan de leiband gehouden worden, je mag niet fietsen of met de gocart op de zeedijk en de bewaakte zone aan de Vosseslag werd met een paar honderd meter uitgebreid. De 1.125 strandcabines werden ook meer uit elkaar geplaatst.