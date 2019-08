Katty mag zich nog altijd beste garnalenpeller van de wereld noemen: ze wint WK in Frankrijk Leen Belpaeme

04 augustus 2019

19u16 4 De Haan Katty Vanmassenhove uit Wenduine is voor het tweede jaar op rij wereldkampioen garnalen pellen geworden.

Katty nam vorig jaar voor de eerste keer deel aan het WK en won toen onmiddellijk. Dit jaar kon ze haar resultaat zelfs nog verbeteren en liet ze de concurrentie ver achter zich. De lerares uit Wenduine kon 115 gram garnalen pellen in tien minuten tijd, tegenover 112 gram vorig jaar. Ze bevestigt daarmee haar titel van wereldkampioen.

De wedstrijd vond plaats in het Franse Leffrinkhoeke nabij Duinkerke. Slechts 15 procent van de 120 garnaalpellers had niet de Franse nationaliteit. Zo waren er deelnemers uit Nederland, Oekraïne, Rusland, China, Hongarije en Spanje. Toch bestond het podium ondertussen al uit twee Belgen, want Matthias Speybrouck uit Kortrijk behaalde de derde plaats met 92 gram gepelde garnalen.

Katty leerde al vroeg garnalen pellen. Ze moest dat klusje toen al ook doen voor de zaak van haar ouders, Tearoom Westhinder op het strand van Wenduine. “Het moest toen ook vooruitgaan, zodat mijn mama aan de slag kon om garnaalkroketten te maken.”