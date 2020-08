Katrien Vervaele maakt een speurtocht door de geschiedenis van de Concessie: “Ik ben hier opgegroeid en toch heb ik nog zoveel ontdekt” Leen Belpaeme

14 augustus 2020

11u38 1 De Haan Katrien Vervaele heeft samen met Laurence Kalman een boekje gemaakt waarmee je op ontdekking kunt door de Concessie in De Haan. Coqsi Coqla is een speurtocht voor kinderen, maar ook voor volwassenen, inwoners of bezoekers is het een leerrijke wandeling door de geschiedenis.

Het boekje zit vol leuke weetjes en verhalen over de villa’s, de straten en de mensen die er woonden. Een van de leukste is volgens Katrien het verhaal van villa Why not. “Ik vroeg me af van waar die naam kwam, want het is wel een opvallende naam voor een villa. Het werd gebouwd op vraag van Madeleine Cornu, een begijn die woonde in het Begijnhof van Sint-Amandsberg. Begijnen legden wel een gelofte af van kuisheid en gehoorzaamheid, maar niet van armoede. Madeleine was van rijke afkomst en zeer begoed. Ze vatte het idee op om een villa te laten bouwen in De Haan om op vakantie te komen. De andere begijnen vonden dat maar raar en spraken haar daar op aan. Madeleine antwoordde met Why not?”

Ik ben beginnen lezen over de ontstaansgeschiedenis van de Concessie en kwam verrassend tot de conclusie dat ik daar, ondanks mijn jeugd in De Haan, niet zo veel over wist Katrien Vervaele

Katrien Vervaele is geboren in De Haan, haar moeder en haar kinderen wonen er nog altijd en toch ontdekte ze dat ze niet zo veel wist over de Concessie in De Haan. “Ik ga hier regelmatig wandelen met mijn kleinkinderen. Je ziet tijdens zo’n wandeling zoveel interessante dingen en als ik daar over vertelde, interesseerde het hen ook wel. Dat bracht me op het idee om een speurspel te maken”, legt de schrijfster uit. “Ik ben beginnen lezen over de ontstaansgeschiedenis van de Concessie en kwam verrassend tot de conclusie dat ik daar, ondanks mijn jeugd in De Haan, niet zo veel over wist. Zo is het boekje ontstaan.”

Katrien kreeg steun van Kusterfgoed om het boekje te maken. Die bracht haar in contact met Laurence Kalman voor de vormgeving. “Samen zijn we aan de slag gegaan en op pad gegaan in de Concessie. Via de Beeldbank vonden we heel wat oude foto’s.”

Wie zelf alle verhalen achter de bijzondere villa’s in de Concessie wil ontdekken, kan het boekje verkrijgen in het tramhuisje in De Haan. Het kost vier euro.