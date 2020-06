Jongeren die zwaar verbrand raakten aan voetbalterrein, wilden wellicht kattenkwaad uithalen Bart Boterman

16 juni 2020

12u54 1 De Haan De twee jongens van 19 en 21 jaar die maandag rond 17 uur zwaargewond raakten bij een brand in een berghok bij KSK Wenduine, wilden er wellicht kattenkwaad uithalen. De twee hebben niets te maken met de voetbalclub en waren zonder toestemming binnengedrongen in de opbergruimte waar de gasflessen stonden. “Toch hoop ik dat de slachtoffers goed herstellen”, zegt Vick Rouzee, voorzitter van de voetbalclub. Van een ontploffing zou overigens geen sprake zijn geweest, wel van een steekvlam.

Naast de kantine van KSK Wenduine staat een houten hok, met daarin materiaal voor outdoorevenementen die georganiseerd worden door de club. Tussen het materiaal staan ook enkele gasflessen. “Onze terreinen liggen verscholen in de duinen en de jongste jaren hebben we al meermaals inbrekers over de vloer gekregen, al valt er niets waardevols te rapen. Ook maandag kregen we blijkbaar ongewenst bezoek. Het is een nadeel van afgezonderd te liggen. De twee jongeren kennen we niet en hadden alleszins geen toestemming om in de opslagplaats te komen. Wat daar precies gebeurde, heb ik het raden naar”, vertelt Vick Rouzee, voorzitter van KSK Wenduine.

Vick werd opgebeld door de politie toen het incident net was gebeurd. Hij moest zich onmiddellijk ter plaatse begeven. Vick zag de twee jongeren, ernstig verbrand aan hoofd, borst en schouders, nog in de ziekenwagen stappen. De brandweer was volop bezig met blussen en voorkwam dat de gasflessen ontploften.

Ik moet de brandweerlieden feliciteren met hun snelle ingrijpen. Anders waren de omliggende duinen wellicht tot een maanlandschap herleid Vick Rouzee, voorzitter van KSK Wenduine

“De barak stond in lichterlaaie. Nog een geluk dat de brandweerkazerne vlakbij ligt. Ik moet de brandweerlieden feliciteren met hun snelle ingrijpen. Anders waren de omliggende duinen wellicht tot een maanlandschap herleid”, zegt Vick.

Aanvankelijk was er sprake van een ontploffing van een gasfles, maar dat blijkt niet zo te zijn. Volgens de branddeskundige die door het parket werd aangesteld, wijst alles op een zware steekvlam.

Wat Nick R. (19) uit Blankenberge en Sam J. (22) uit Zeebrugge met de gasflessen uitstaken, zullen verdere verhoren moeten uitwijzen. R. is opgenomen in het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek en de J. in het brandwondencentrum van het UZ in Gent. “Ondanks hetgeen wat ze uitspookten, hoop ik dat ze snel genezen. Dit wens je niemand toe”, aldus Vick Rouzee.