Jeugd kan zich uitleven op mobiele pumptrack Leen Belpaeme

29 september 2020

13u02 0 De Haan De jeugddienst van De Haan heeft een mobiele pumptrack aan sporthal Haneveld geplaatst.

Een pumptrack is een verharde crossbaan met bulten en bochten waarop je vaart maakt door een pompende beweging. “De baan is aaneengesloten, zodat je eindeloos rondjes kunt rijden”, licht schepen Mathieu Delbarge toe. “Het is een mobiele pumptrack die we huren voor 2 maanden, een proefproject” zegt schepen voor jeugd én sport . “We hebben met de hele coronacrisis nog niet veel kunnen organiseren voor onze Haanse jeugd, maar we hopen met dit sportief initiatief toch iets leuks te brengen voor het najaar.”

De pumptrack kan gebruikt worden door BMX, skateboard, step, rollers en gewone fietsen.