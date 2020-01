Inwoners Ringlaan zijn aanslepende werken grondig moe, maar er lijkt beterschap op komst Leen Belpaeme

15 januari 2020

09u05 0 De Haan Enkele inwoners van de Ringlaan in Wenduine hebben letterlijk de zwarte vlag buiten gehangen om hun ongenoegen te uiten over de aanslepende werken in hun straat. “Dit verhaal duurt al drie jaar, wanneer komt er eindelijk schot in de zaak?” Op 3 februari wordt een informatievergadering georganiseerd en dan zal er meer informatie kunnen gegeven worden aan de inwoners.

De saga rond de Ringlaan in Wenduine is ondertussen -jammer genoeg - al genoegzaam bekend. De heraanleg van de invalsweg en belangrijke verbinding van de oostkust richting De Haan heeft al een lange voorgeschiedenis. In 2018 begonnen eindelijk de werken, maar opnieuw liep het grondig mis. In november en december 2018 werden een aantal problemen vastgesteld met de geplaatste rioleringsbuizen tussen de Langestraat en de Manitobahelling. Een aantal buizen bleken beschadigd en de aanvulling van grond boven en rond deze buizen bleek op sommige plaatsen niet draagkrachtig genoeg. Er werd een poging gedaan om dit te herstellen maar dat bleek niet voldoende. Er werden ditmaal ook problemen met de fundering onder de buizen vastgesteld. Ondertussen is er al maanden niet meer gewerkt, maar de buizen en het werkmateriaal liggen er nog. De hagen van de mensen werden al in een voorbereidende fase enkele jaren geleden verwijderd en de voetpaden liggen er nog slechter bij dan voorheen.

zwarte vlag

De inwoners van de Ringlaan zijn het dan ook meer dan moe aan het worden. Jacky Genesse deelde daarom vlaggen uit bij zijn buren. “Meerdere mensen zijn het voorbeeld gevolgd omdat het ongenoegen groot is. Ik wou dat ook eens duidelijk maken aan de buitenwereld dat we er genoeg van hebben.” Ook iets verderop vreest Annemarie Jonckheere dat de situatie nog jaren kan aanslepen. “Mijn haag is ondertussen alweer een stuk terug gegroeid. Het is een echte schande.” Thierry Steelandt zag als vrijwilliger bij de brandweer al gevaarlijke situaties. “De ambulance heeft hier al eens vastgestaan. Normaal gezien mag hier geen zwaar verkeer door. Er werd voor de zomer een doorgang gemaakt voor het verkeer naar Blankenberge, maar vrachtwagens kunnen vaak hun bocht niet halen. Daarom mogen ze in principe ook niet door, maar de meeste houden zich daar niet aan met alle gevolgen van dien.”

Bij het Agentschap Wegen en Verkeer laat de woordvoerder weten dat er momenteel geen nieuws is over de Ringlaan. Op 3 februari staat er wel een informatievergadering gepland in Wielingen. Er zou tegen dan wel eens schot in de zaak kunnen komen. “Tegen dan hopen we dat er nieuws is om mee te delen aan de inwoners. We willen concrete informatie meedelen en de vele vragen van de mensen beantwoorden”, zegt schepen van Openbare Werken Marleen De Soete.