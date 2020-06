Informatiepanelen belichten 25 jaar bescherming van de Concessie als Dorpsgezicht Leen Belpaeme

29 juni 2020

09u26 0 De Haan De Haan vierde afgelopen weekend dat de Concessie al 25 jaar erkend is als Beschermd Dorpsgezicht in aanwezigheid van Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA). De gemeente onthulde informatiepanelen met de recente geschiedenis van de Concessie en er werd een brochure in vier talen opgemaakt

“Door de Concessie, de bekende Belle Epoque-villawijk waar we ons hier bevinden, geniet De Haan bekendheid tot in het verre buitenland. De geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van de Concessie, met als beroemdste gast Albert Einstein, is al vaak geschreven. De recente geschiedenis echter bleef tot vandaag onderbelicht”, vertelt burgemeester Wilfried Vandaele (Open & N-VA) Dat de Concessie vandaag nog steeds bewaard is gebleven – weliswaar met hier en daar een litteken – is te danken aan jarenlange actie van inwoners, gasten en politici. “Het gevecht om de oorspronkelijke stedenbouwkundige voorschriften te verankeren in een Bijzonder Plan van Aanleg, waardoor de hele zone niet volgebouwd kon worden en de jarenlange strijd om de typische gebouwen te beschermen zodat wat er was ook moet blijven. Het huzarenwerk om een herwaarderingsplan op te maken zodat mensen die hun gebouw in een goede staat houden, daar ook een financiële beloning voor krijgen. En ten slotte de beslissing om, op een ogenblik dat de regelgeving op Vlaams niveau versoepelde, de strikte regels voor de Concessie toch te behouden. Dat verhaal vertellen we hier op 10 infoborden die in dit park La Potinière zijn opgesteld. De aanleiding is dat het in 2020 precies 25 jaar geleden is dat de Concessie beschermd werd als Dorpsgezicht”, zegt Wilfried Vandaele.

Om een nog meer tastbare herinnering te hebben, liet de gemeente ook een herdenkingsmunt slaan. Die is te koop (15 euro) in de infokantoren. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan de minister.