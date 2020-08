In Klemskerke en Vijfwegen wordt werk gemaakt van nieuwe broedplaats voor weidevogels Timmy Van Assche

07 augustus 2020

15u54 3 De Haan Begin volgende week start de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) met inrichtingswerken op twee percelen land in het hinterland van De Haan. Concreet is het de bedoeling dat de stukken land evolueren naar zilt grasland en een broedbiotoop voor weidevogels. De werken gebeuren als natuurcompensatie voor de uitbreiding van de achterhaven van Zeebrugge.

Al in 2005 werd beslist dat de Vlaamse Landmaatschappij 362 hectare natuur - of 3,62 vierkante kilometer - zou ontwikkelen binnen tien afgebakende zoekzones in de regio Zeebrugge. Dat is nodig omdat natuurgebieden worden ingenomen bij de verdere ontwikkeling van de achterhaven. Ruim 75 procent is ondertussen gerealiseerd

Biotoop

De twee percelen in De Haan, meer bepaald in Klemskerke en Vijfwegen, worden specifiek ingericht om het verlies aan zilt grasland te compenseren. Ze werden recent aangekocht door het Vlaams Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). “De beide percelen bestaan uit een hooggelegen en een laaggelegen gedeelte”, duidt Robin Boussy, leidinggevend ambtenaar van de werken. “Het laaggelegen deel van ieder perceel zal selectief en zeer omzichtig worden afgegraven zodat plaatselijk het zilte grondwater voor de ontwikkeling van zilt grasland kan zorgen. De hoger gelegen delen wateren af naar de lage delen, waardoor die lang genoeg nat blijven in het voorjaar. Dat garandeert een optimaal broedbiotoop voor watervogels kluut, grutto en tureluur. Op beide percelen wordt een waterinlaat voorzien, waarmee in droge periodes in het voorjaar vanuit de poldergrachten toch voldoende water op de percelen kan komen.” De uitgegraven grond van beide percelen zal worden gebruikt in natuurgebied ‘de Put van Vlissegem’ voor de aanleg van minder schuine oevers. ‘Hierdoor kan er een oevervegetatie ontwikkelen. In totaal zal ongeveer 5.800 kubieke meter grond naar Vlissegem worden gevoerd", zegt Boussy nog. ‘De Put’ is eigendom van Natuur en Bos.

Praktisch

De werken zullen dus bij normale (weers)omstandigheden tegen eind oktober klaar zijn. Om de hinder voor de omwonenden maximaal te beperken, wordt een circulatieplan gevolgd waardoor geladen transport niet kruist met terugkerend leeg transport. De in te richten percelen maken deel uit van ongeveer 100 hectare poldergrasland en zilt grasland die worden beheerd door Natuur en Bos. De in te richten percelen zijn niet toegankelijk voor het publiek. “Door de geïsoleerde ligging zijn ze ideaal om de noodzakelijke rust te garanderen voor de broedende weidevogels en de overwinterende kleine rietganzen, kolganzen en andere watervogels”, laat de VLM nog verstaan. “De Put van Vlissegem kan wel bezocht worden. Vanuit de vogelkijkhut heeft de bezoeker een mooi zicht op de 7 hectare grote waterplas.”