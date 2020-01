In februari start renovatie Molenaarshuys in Wenduine Leen Belpaeme

14 januari 2020

13u26 0 De Haan De renovatie van het Molenaarshuys naast de Hubertmolen in Wenduine gaat op 17 februari van start. De gemeente wil hier tegen de zomer een museum openen met virtual reality.

De gemeente De Haan kocht tijdens de vorige legislatuur het Molenaarshuys aan in Wenduine. De gemeente kreeg toeristische impuls – en erfgoedsubsidies voor de renovatie en inrichting van dit belangrijk cultureel erfgoedpand. In tussentijd werd een virtual reality beleving ontwikkeld door het Brugse bedrijf AlfaVision dat eerder al gelijkaardige projecten uitvoerde voor Historium Brugge en het abdijmuseum Ter Duinen in Koksijde. Binnenkort wordt ook de openbare aanbesteding voor de uitbating van het Molenaarshuys gepubliceerd waar onder andere artisanaal brood en - bakproducten zullen kunnen worden aangeboden. “We streven ernaar om het Molenaarshuys te kunnen openen tegen de zomer van 2020 en hopelijk al eerder tijdens de Molenaarsfeesten rond de Hubertmolen”, zegt schepen Marleen De Soete. “Ik ben in elk geval zeer tevreden met dit pioniersproject waarbij onze gemeente binnenkort zijn eerste toeristisch erfgoedmuseum met virtual reality beleving en artisanale bakproducten aan toerist en inwoner zal kunnen voorstellen”, zegt de schepen van Toerisme De Soete ( Vooruit ). De werken zullen uitgevoerd worden door Bvba Aquastra voor de som van 171.492,15 euro.