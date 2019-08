IN BEELD - Oude motoren krijgen heel wat aandacht tijdens 30ste Oude Klepper Parade Leen Belpaeme

18 augustus 2019

17u10 0 De Haan De Oude Klepper Parade lokte zondag opnieuw heel wat toeschouwers naar De Haan. Al 30 jaar verzamelen oude motoren om alle aandacht naar zich toe te trekken.

Speciaal voor deze jubileumeditie werd van de parade een tweedaagse gemaakt met op zaterdag al een start in Ieper. De keuze voor Ieper lag voor de hand. “Alle deelnemende motoren, driewielers en zijspannen zijn uiterlijk in 1920 gebouwd. De meeste hebben dus de Groote Oorlog meegemaakt, soms zelfs letterlijk, want zij werden ingezet voor militaire doeleinden”, vertelt voorzitter Ronald Florens. Zondag kreeg De Haan dan weer traditioneel de eer om de honderdjarigen te ontvangen aan de start van een rit door het polderlandschap. De deelnemers en de zestig motoren komen uit Groot-Brittannië, Nederland, Frankrijk, Duitsland en uit ons eigen landje. De benjamin onder de motoren zag het motorenlicht in 1920 maar er waren ook drie motorfietsen Leon Bollée present uit 1896 en 1897. Tegen een gezapig tempo tuften de deelnemers via Vosseslag en Klemskerke, over Oudenburg en Zandvoorde naar Stene-dorp. Via Jabbeke, Varsenare, Houtave, Zuienkerke en Wenduine verzamelden de Oude Kleppers weer in de Leopoldlaan voor het gemeentehuis van De Haan. Onderweg kreeg de verzameling oude motorfietsen heel wat bekijks.