IN BEELD: MUG-heli brengt bezoek aan kinderen die geld inzamelen Leen Belpaeme

19 december 2019

16u46 0 De Haan De kinderen van de basisschool Heilig Hart in Wenduine sprongen donderdag de longen uit hun lijf tijdens Jump for life ten voordele van de MUG-heli. Er werd de ganse voormiddag gesprongen op een springkasteel en de trampoline.

Toch zal deze leuke activiteit niet het hoogtepunt van de kinderen hun dag worden. De kinderen verzamelden immers op het voetbalveld van Wenduine en werden daar verrast door een bezoek van de MUG-heli. Het was hun manier om de kinderen te bedanken voor hun inzet. Er werd al een symbolische cheque van 1700 euro overhandigd maar de opbrengst kan nog oplopen want de donderdagavond is er nog kerstdrink op de ‘kleine school met een groot hart’. Naast de cheque hadden de kinderen nog een cadeautje voor de crew meegebracht.