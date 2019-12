IN BEELD: De winter in De Haan kleurt eco Leen Belpaeme

19 december 2019

19u14 0 De Haan In De Haan zijn de twee winterevenementen in De Haan en Wenduine van start gegaan. Ook de vernieuwde kerstverlichting met een grote haan om bezoekers te verwelkomen brengt wat kleur in deze donkere periode.

De gemeente koos bewust voor twee ecologische schaatspistes van de firma Glice. Voor de bezoekers is het even wennen, maar tijdens een demonstratie kunstschaatsen en ijshockey werd alvast getoond dat het allemaal kan. Sam, Fara, Britt en Ashley uit De Haan en Blankenberge amuseerden zich wel op de schaatspiste in De haan, maar het is niet helemaal hetzelfde. “Het is wel leuk en we begrijpen dat het milieuvriendelijker is, maar ik mis toch wel een beetje de charme van het echte ijs.” Er is een schaatspiste op de markt van Wenduine met een chalet. In Park Potinière werd ook een schaatspiste geplaatst in combinatie met kraampjes en een chalet.