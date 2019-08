IN BEELD. De Haan had voor één dag twee burgemeesters tijdens Trammelant Leen Belpaeme

03 augustus 2019

20u37 20 De Haan 40 jaar lang was Freddy Masson als voorzitter van het Feest- en Toerismecomité de drijvende kracht achter Trammelant. Dit jaar zou hij voor het eerst een gewone deelnemer zijn, maar dat was zonder de verrassing van het schepencollege gerekend. Net voor de start van het feestgedruis kreeg hij de titel als Burgemeester Trammelant. “Veel mensen denken dat ik de burgemeester ben, wat wel grappig is want ze denken dat ik ook de voorzitter van het parlement ben”, lacht Masson.

Er kwam opnieuw een massa volk naar De Haan afgezakt om terug te keren naar de Belle Epoqueperiode in de kustgemeente. Meer dan 500 figuranten zorgden dat de Concessie herleefde zoals de tijd van toen met weelderige jurken voor dames, keurige pakken voor de heren, maar ook oude auto’s, paarden en koetsen en retrofietsen. Tussen de figuranten ook de Burgemeester Trammelant. Hij mocht mee in het kielzog van het schepencollege die op wandel ging langs het parcours. Freddy Masson kon daardoor voor het eerst het toeristisch hoogtepunt van de badplaats voor het eerst meemaken door de ogen van een gewone deelnemer. “Het was is heel rustgevend om niets te moeten doen. Dit is mijn eerste zomer zonder dat ik verantwoordelijk ben voor de evenementen en nu pas merk ik hoeveel druk er van mijn schouders valt. Ik had nooit het gevoel dat ik stress had, maar nu pas besef ik dat ik weer van alles kan genieten zoveel ik wil”, vertelt Freddy. Ik kon voor het eerst volop genieten, alhoewel hij toch ook de foutjes zag. “Dat zijn dan kleine dingen waar de toeschouwer niet op let, maar ik kan het gemakkelijk van me af zetten hoor.”

Hij kreeg alvast heel wat opmerkingen. “Veel mensen zeggen dat is de burgemeester en veel mensen gaan er dan ook vanuit dat ik de voorzitter ben van het Vlaams parlement. Eén burgemeester van een gemeente uit het Noorden van Frankrijk vroeg zelfs of hij met mij op de foto mocht staan, als twee collega’s.” De titel was een verrassing voor Masson. “Ik weet pas sinds tien dagen dat er iets was toen ze mijn maten vroegen en ik wist dat ik vanmorgen op het gemeentehuis verwacht werd. Het is een mooie erkenning, ik ben daar wel blij om.” Er was opnieuw een massa volk voor Trammelant. “Het is de eerste keer dat ik zie hoeveel volk er echt is. Hoe meer mensen er zijn hoe meer figuranten je ook nooit hebt om het Belle Epoquegevoel te behouden, maar je merkt ook dat door de jaren heen steeds meer niet-Hanenaars naar het feest komen in kostuum en ook meedoen.”