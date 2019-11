IN BEELD. 20ste Paardenzegening ontsnapt aan vervelend regenweer Timmy Van Assche

03 november 2019

15u39 0 De Haan De organisatoren van de Paardenzegening in het knusse Vlissegem mogen van geluk spreken. Net wanneer de zegening op haar einde liep, begon het te regenen. Daarmee ontsnapten zowel de 300 deelnemers als ruim 500 toeschouwers aan een vervelend buitje.

De Paardenzegening in de deelgemeente van De Haan is een vaste afspraak op de evenementenkalender. Na de mis in de plaatselijke Blasiuskerk mochten paarden, kleine en grote huisdieren bij meneer pastoor passeren voor enkele heilige spetters water. Zo’n 250 mensen met paarden en nog eens een vijftigtal personen met huisdieren stapten daarin mee. “Zo waren er ook een goeie veertig personen die een kar bevolkten, getrokken door één of twee paarden. Op die manier kom je aan een mooi aantal deelnemers”, zegt Klaas Staelens, evenementencoördinator van De Haan. “Bovendien telden we tussen de 500 en 600 toeschouwers in het dorp, waardoor we mogen terugblikken op een geslaagde editie.”