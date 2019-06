Iemand een pintje met zeewier? “SeaKing Tripel is absoluut niet zout, maar toegankelijk zomerbier” Timmy Van Assche

02 juni 2019

16u07 0 De Haan Tijdens het Bierfestival van Wenduine pakte bierfirma HuisBier voor het eerst uit met haar SeaKing Tripel, een blond bier gemaakt met zeewier. “Toch smaakt het bier absoluut niet zout”, maakt bedenker Didier Ghevaert zich sterk.

HuisBier ontstond zowat anderhalve jaar geleden. Didier Ghevaert, die actief is met zijn verlichtingsgroothandel ‘Licht aan zee’, is dusdanig in de ban van bier dat hij zelf besloot gerstenat te bottelen. “Ik kwam vaak in contact met organisatoren van festivals en horeca-uitbaters en besloot mijn hobby in de praktijk om te zetten. Met HuisBier richten we ons vooral op horecazaken, maar je kan onze bieren ook vinden in de meeste drankhandelaars aan de kust.” Een eerste bier dat Didier vorig jaar op de markt bracht, was SeaKing Blond. Dat werd gemaakt met zeezout. Nu gaat HuisBier nog een stapje verder. Samen met brouwerij De Graal uit Brakel werd een recept gemaakt waarbij bier wordt gemaakt met zeewier. “Daarbij wordt het zeewier meegekookt met de andere ingrediënten, waaronder ook tomahawk- en cascadehop. Dat geeft het bier een bittere smaak met citrustoetsen. Nee, ons bier smaakt absoluut niet te zout. Hij zijn maar zachte accenten, waardoor de SeaKing Tripel een toegankelijk zomerbier maakt van 8,5 procent. Het zeewier hebben we voor deze eerste versies ingevoerd, maar het is de bedoeling om in de toekomst zeewier uit de streek te gebruiken.

Niks met helikopter

De naam SeaKing heeft trouwens niks te maken met de bekende reddingshelikopters aan de kust, zo vertelt Didider. “We wilden een duidelijke link met de zee. Maar de naam ‘Neptunus’ was al ingenomen door een Nederlandse brouwerij. De Engelse benaming was wel nog beschikbaar, maar de Belgische luchtmacht heeft de websitenaam ‘SeaKing’ wel officieel laten registreren. We blijven het dus onder de naam HuisBier verdelen.” Afgelopen vrijdag pas kwam het bier uit de zogenaamde ‘warme kamer’ waar het gistingsproces wordt gevoerd, maar tijdens het Wenduinse Bierfestival werd het een eerste keer aan het grote publiek voorgesteld. Voor wie het gemist heeft: Didier en zijn SeaKing staan ook op het Middelkerkse ‘Bier aan zee’ op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juni. Alle info: www.huisbier.be.

Vaste waarde

Het Wenduinse festival was toe aan haar elfde editie en mondde weer uit tot een succes. Elf brouwerijen, waaronder ook de lokale Coast en Betsy, tekenden present. “Het festival is kleinschalig, maar net daarom erg gezellig. De hele dag lokt het evenement verschillende bezoekers en nieuwe gezichten. Dit evenement is een vaste waarde op de evenementenkalender van De Haan”, vertelt medeorganisator Sylvia Hallemans van Bieren Den Haene, die met Deus Brut de Flandres een champagnebier kwam voorstellen.