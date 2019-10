Huis van het Kind organiseert Buikjes en (B)engels, een groot baby- en peuterevenement Leen Belpaeme

01 oktober 2019

15u04 0 De Haan Op 12 oktober organiseert Huis van het Kind De Haan een info- en belevingsbeurs voor jonge en aanstaande ouders en kinderen tot en met 3 jaar in het Wielingencentrum in Wenduine.

Op Buikjes en (B)engels zullen ouders, kinderen en zwangere koppels deel kunnen nemen aan maar liefst 15 gratis workshops, demonstraties en infosessies. Er zijn ook infostanden van de verschillende partners, een tweedehandsbeurs en er wordt de hele dag kinderanimatie voor de allerkleinsten voorzien. Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met lokale en bovenlokale partners zoals Kind en Gezin, Gezinsbond, Wit-Gele Kruis, Expertisecentrum kraamzorg de Wieg, Christelijke mutualiteit, Vormingplus, Felies, Mums & Bubs en Musica. Ouders die willen deelnemen schrijven zich best vooraf in via info@kelle.be om zeker te zijn van hun plaats. Het aanbod vind je terug via de Facebookpagina van Huis van het Kind De Haan.