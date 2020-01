Huis aan Zee kan AED toestel aan de gevel bevestigen Leen Belpaeme

21 januari 2020

15u52 0 De Haan Vorig jaar werd in samenspraak met de vzw Heartsaver een fundraising opgestart om in Huis aan Zee een AED toestel te hangen. De AED werd buiten opgehangen waardoor het ook ter beschikking gesteld wordt voor iedereen in De Haan.

vzw Heartsaver focust zich op de problematiek van de plotse hartstilstand buiten het ziekenhuis. “België is één van de slechtste leerlingen van de klas als het gaat over kennis bij de bevolking van reanimatie en defibrillatie en het aantal hartstarters die aanwezig zijn. Jaarlijks krijgen nochtans 10 à 11.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 8 à 10 procent overleeft”, geeft Luc Ketele, bestuurder van vzw Heartsaver mee. Sinds de opstart van de vzw zullen via het schoolproject al ongeveer 100 scholen en hun omgeving over een AED toestel beschikken. Tegelijkertijd krijgt het personeel ook een basisopleiding van twee uur, zodat ze gepast kunnen reageren als de situatie zich voordoet. Het toestel in De Haan werd gesponsord door verschillende partners zoals Az Sint Jan Brugge, Horeca Vlaanderen, agence Du Qoq, De Coqotte en De Nieuwe Concessie.