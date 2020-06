Hubertmolen komt tot leven met virtual reality: “Een staaltje high tech, maar artisanaal gemaakt” Leen Belpaeme

17u17 0 De Haan Vanaf woensdag kan je in het Molenhuis in Wenduine via Virtual Reality de werking van de Hubertmolen ontdekken, maar ook zien hoe Wenduine er uitzag in de periode 1900-1910. In tien minuten tijd leer je bij over de huidige windmolenparken op zee, de molenaarsstiel en de geschiedenis van Wenduine. Het bedrijf Alfa Vision werkte een jaar aan de productie.

Op 1 juli gaat het Molenhuis naast de Hubertmolen open voor bezoekers. Groot is het er niet, maar toch word je meegenomen op een reis door de tijd. “De Hubertmolen en het Molenaarshuys zijn de inkom van Wenduine. Na de aankoop van het Molenhuis wilden we iets doen met dit pand, maar door de beperkte ruimte waren de mogelijkheden beperkt. Virtual reality was hiervoor de perfecte oplossing. We konden hiervoor rekenen op Alfa Vision, een wereldspeler op vlak van innovatieve museale inrichtingen”, zegt schepen van Toerisme Marleen De Soete (Vooruit!).

De bezoekers die een VR-bril opzetten worden eerst meegenomen naar de windmolens op zee. Van daaruit kijken ze naar de kust en krijgen ze een korte toelichting. De beleving neemt je daarna mee naar het Wenduine van 1900 met een blik op de zeedijk toen, de lokale vissers, de elite die geniet van een bezoek aan het strand, de rotonde zoals het toen was, de Spioenkop tot de Hubertmolen. Daar krijg je een uitleg over de werking van de molen en alles wat daar bijhoort. “Op tien minuten tijd krijg je heel wat informatie mee over verschillende onderwerpen”, licht An De Rooy, projectmanager van Alfa Vision toe. “Met Virtual Reality kan je mensen dingen laten beleven waar ze op een andere manier de kans niet toe krijgen.”

We hebben hiervoor samengewerkt met een historisch team van de gemeente De Haan. Alles moest juist zijn, van de kledij die de mensen dragen tot de gebouwen Els De Rooy van Alfa Vision

Historisch correct

Er werd een jaar gewerkt om de volledige ‘film’ te tekenen. “Er gaat een heel proces mee gepaard. Het begint met het uitwerken van een story. Je moet een duidelijk verhaal vertellen waar jong en oud zich in kunnen vinden én het moet historisch correct zijn. We hebben hiervoor samengewerkt met een historisch team van de gemeente De Haan. Alles moest juist zijn, van de kledij die de mensen dragen tot de gebouwen. Het gaat om een staaltje high tech, maar dan artisanaal gemaakt”, vertelt ook Els De Rooy van Alfa Vision. De film is vertaald in vier talen.

In het Molenhuis zal ook bakkerij Petris hun artisanaal brood en gebak verkopen, maar de bakkerij opent pas op 6 juli. Tickets kosten 6 euro per persoon, je betaalt 20 euro voor een familieticket met 2 volwassenen en maximaal 3 kinderen. Er zijn vijf zitjes met VR-brillen, maar door de coronacrisis kunnen voorlopig slechts drie individuen per keer plaatsnemen. Bubbels mogen wel samen plaatsnemen. Info en reservatie via 050/65.90.86 of petricol1@hotmail.com.