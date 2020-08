Hou drukte in het oog als je naar zee trekt! Barometer kleurt nu al geel op verschillende plaatsen aan kust Leen Belpaeme Gudrun Steen

08 augustus 2020

11u12 12 De Haan Op de druktebarometer kleuren ondertussen al verschillende zones geel. Dat wil zeggen dat het er al druk is. Het gaat om het centrum van Middelkerke, De Panne, De Haan en delen van Knokke-Heist.



De Haan kleurt regelmatig geel. Dat heeft ook burgemeester Wilfried Vandaele gezien. “Het gaat daarbij om tellingen op basis van gegevens van Proximus in gans het centrum. Als we onze eigen gegevens bekijken over het strand, dan valt het eigenlijk nog goed mee. Enkel de voorbije dagen en waarschijnlijk dit weekend is het kantje boordje. We zagen ook al aan de cijfers dat er 30 procent meer verblijfstoeristen waren in vergelijking met vorige zomer. Er komt dus wel degelijk meer volk naar De Haan. Of mensen zich laten afschrikken door de druktebarometer weten we niet, maar de drukte houdt wel aan”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele. De voorbije dagen zette de kustgemeente al politie in om de afstand tussen de badgasten te bewaren. Bij hoog water wordt de strandoppervlakte beduidend kleiner en dat zitten mensen dichter bij elkaar.

In De Panne is het nu ook al druk. De Zeelaan wordt daarom dit weekend verkeersvrij gemaakt tussen 11 en 23 uur. Op die manier krijgen voetgangers en fietsers meer ruimte om afstand te bewaren. De Panne kleurde bij de start van de zomer snel oranje (te druk) door de zaterdagmarkt, maar deze werd ondertussen al afgeschaft. “De Panne wint blijkbaar aan populariteit bij de mensen”, zegt schepen van Lokale Economie Stéphane Buyens (ACT!E)

Ook in Knokke-Heist is het nu al druk. Burgemeester Leopold Lippens riep nochtans op om niet naar de badstad af te zakken. Voorlopig lijkt die oproep dus weinig verschil te maken.