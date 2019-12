Hier mag je wel vuurwerk afschieten op oudejaar. De Haan bakent drie zones af Leen Belpaeme

24 december 2019

09u01 0 De Haan Sinds dit jaar is in Vlaanderen een algemeen verbod van toepassing op vuurwerk. In De Haan is het volgens het Algemeen Politie Reglement al langer verboden. De gemeente heeft dit jaar echter zones aangeduid waar particulieren vuurwerk zullen mogen afsteken. Er zal ook strenger gecontroleerd worden op wie betrapt wordt buiten die zones.

De Haan zal dit jaar extra toezien op het verbod van particulier vuurwerk met eindejaar. Er dient steeds toelating gevraagd te worden aan de burgemeester om vuurwerk te mogen afsteken maar voor private vuurwerkjes wordt er nooit een toelating verleend. “Elk jaar gebeuren er ongelukken met het afsteken van privévuurwerk op oudejaar. Ook in De Haan liepen mensen hierdoor al blijvende lichamelijke schade op. Meer dan eens waren vuurwerkresten ook de oorzaak van branden of bijna-branden. En tenslotte is vuurwerk zeer beangstigend voor dieren: honden en paarden bijvoorbeeld slaan in een blinde paniek. Maar ook dieren in de natuur zijn er het slachtoffer van. Bijvoorbeeld de duizenden wilde ganzen die in de polders overwinteren. Momenteel verblijven er 8000 Kleine Rietganzen, een beschermde soort, op de weiden in Vlissegem. Satellietbeelden toonden aan dat zij zo bang worden van vuurwerk, dat zij wel honderd kilometer ver vliegen uit schrik”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

Dit jaar zal hier meer dan in het verleden op toegezien worden. Wie betrapt wordt, krijgt een flinke boete. Maar er is dit jaar wel een alternatief. “Voor het eerst in de geschiedenis stellen wij drie plaatsen ter beschikking op het strand. Uiteraard is voorzichtigheid wel geboden”, aldus Vandaele. Wie eigen vuurwerk wil afsteken op oudejaar, kan tussen 23.30u en 00.30u terecht ter hoogte van Strangegat op Vosseslag, van het Leopoldplein in De Haan centrum en van de Floorhelling in Wenduine.