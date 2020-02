Hardleerse pedofiel (75) wordt opnieuw betrapt met kinderporno: “Hij voelt zich zelf een minderjarige” Siebe De Voogt

13 februari 2020

15u00 0 De Haan Een 75-jarige pedofiel uit De Haan is in november vorig jaar betrapt met bijna 1.000 bestanden kinderporno op z'n laptop. De man kreeg in de Verenigde Staten al eens 10 jaar cel voor zedenfeiten met minderjarigen en werd in 2013 ook al in België veroordeeld. Hij riskeert de maximumstraf van 2 jaar. “Mijn cliënt voelt zich zelf een minderjarige en voelt zich thuis tussen hen”, pleitte zijn advocaat.

Samih E. (75) is afkomstig uit Jordanië, maar kreeg de Belgische nationaliteit omdat hij jarenlang gehuwd was met een Belgische vrouw. In de jaren 1990 woonde hij nog in de Verenigde Staten. Hij pleegde er zedenfeiten met minderjarigen en kreeg daarvoor 10 jaar cel. E. werd uiteindelijk teruggestuurd naar z'n thuisland en kwam enkele jaren later naar België. “Begin november vorig jaar kreeg de politie informatie dat er geregeld jonge knapen overnachtten bij de beklaagde", vertelde de procureur donderdagmorgen in de Brugse rechtbank. “Dat was zeer verontrustend, aangezien hij in 2013 ook in ons land al eens veroordeeld werd voor zedenfeiten. Hij maakte kennis met de jongens bij het skatepark en nodigde hen vervolgens uit bij hem thuis. Ze zaten er soms gans de nacht op de PlayStation te spelen.”

Tegenover de jongeren konden de speurders geen zedenfeiten aantonen. Wél troffen ze tijdens een huiszoeking bij Samih E. 982 bestanden met kinderporno aan op zijn laptop. “Later vielen we nog eens binnen en er stond al een nieuwe computer, waarop weer dubieuze opzoekingen waren gedaan. De beklaagde was ook ingeschreven in een fitnesszaak. Uit verschillende verklaringen bleek dat hij er suggestief gedrag vertoonde tegenover minderjarigen. Hij achtervolgde ze van de ene zaal naar de andere, kuste ze op de mond en kwam aan hun achterwerk. De beklaagde is een hardleerse pedofiel, waarvoor enkele de maximumstraf van 2 jaar passend is.” Samih E. betwistte de feiten niet en vroeg de rechtbank om een voorwaardelijke celstraf. “Met die minderjarigen die bij hem over de vloer kwamen, was niets aan de hand”, pleitte zijn advocaat. “Mijn cliënt zegt dat hij zich zelf een minderjarige voelt en zich thuis voelt tussen hen. Hij ziet zelf in dat dat een probleem is.” Uitspraak op 12 maart.