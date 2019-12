Grootouders bracht nacht in ziekenhuis door na zware brand in appartement: vuur ontstond accidenteel Siebe De Voogt

28 december 2019

11u39 3 De Haan Na de hevige brand in een appartement langs de Kerkstraat in Wenduine hebben de grootouders de nacht moeten doorbrengen in het ziekenhuis. Dat meldt het Brugse parket. Hun kleinkind mocht vrijdagavond nog naar huis. Volgens de branddeskundige ontstond het vuur accidenteel.

Het getroffen koppel, volgens burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA) vakantiegangers, moest vrijdagavond samen met hun kleinkind geëvacueerd worden door de brandweer. De oma en opa kregen teveel rook binnen en moesten een nacht in het ziekenhuis blijven ter observatie. Hun kleinzoon werd vrijdagavond nog aan het AZ Sint-Jan opgehaald door zijn ouders en bleef ongedeerd.

De brand brak rond 17 uur uit en woedde bijzonder hevig. De vlammen ontstonden in een kamer achteraan het appartement. De brandweer had de situatie snel onder controle, maar de flat raakte zwaar beschadigd en moest onbewoonbaar worden verklaard. Ook verschillende andere appartementen in het gebouw liepen rookschade op. Het Brugse parket stelde een branddeskundige aan en liet de flat waar de brand uitbrak in beslag nemen voor verder onderzoek. “Volgens de eerste vaststellingen gaan we uit van een accidentele oorzaak”, klinkt het zaterdagvoormiddag.