Groen De Haan zamelde een pak kleren en speelgoed in voor kansarmen Leen Belpaeme

19 december 2019

17u13 0 De Haan Zowat de hele maand november heeft Groen De Haan een inzamelactie georganiseerd voor kledij, speel- en beddengoed, ten voordele van ‘Televestiaire’ in Brugge. Ze konden uiteindelijk een grote bestelwagen vullen met spullen.

Televestiaire is een project dat kansarmen helpt met kledij, huisraad, kinderspullen tot zelfs meubels. Elk jaar stellen ze meer dan 1000 pakketten samen voor zijn die in de hoogste nood zitten. Via een sociale winkel kan men dingen aankopen aan lage prijzen. “De voorgaande jaren hebben we telkens gemerkt dat mensen het jammer vinden iets weg te moeten gooien. Het doet hen duidelijk goed te zin dat hun binnengebrachte goederen een tweede leven krijgen. We kregen dit jaar alweer hele mooie kledij binnen, heel veel speelgoed voor de kleinsten, zelfs sommige stukken nog nagelnieuw. We zijn verheugd dat deze actie een vorm van bewustzijn oproept, en tegelijk de kansarmen helpt om op een voor hen betaalbare manier hun kinderen te verwennen of simpelweg te voorzien in hun basisbehoeften. We willen iedereen danken die hieraan heeft bijgedragen”, zegt Bruno Vandensteen, voorzitter Groen De Haan.