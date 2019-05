Goed nieuws voor 180 voetballers in Wenduine, voetbalplein in duinen mag (wellicht) blijven Leen Belpaeme

23 mei 2019

11u51 1 De Haan Het ziet ernaar uit dat het voetbalplein van KSK Wenduine in de duinen mag blijven. Tijdens de vorige legislatuur besliste het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust (MDK) van de Vlaamse overheid dat het veld moest verdwijnen om er duinengebied van te maken. Burgemeester Wilfried Vandaele (Open & N-VA) kreeg nu een mondelinge bevestiging dat de concessie voor de komende jaren toch verlengd wordt.

De Kerremelkpit, het voetbalplein van KSK Wenduine, heeft een unieke ligging in de duinen. “Het plein werd aangelegd op het einde van de Tweede Wereldoorlog door het Belgisch leger met de hulp van Duitse krijgsgevangenen en materiaal van het Engelse leger. Het terrein werd het Commandant Defevere-terrein gedoopt. Het is dus eigenlijk een beetje erfgoed”, licht burgemeester Wilfried Vandaele toe.

Discussie

De voorbije 20 jaar stond het plein echter ter discussie, net door de unieke locatie in de duinen. MDK startte enkele jaren geleden met het uittekenen van een plan voor de hele site en daarin was geen plaats meer voor het voetbalplein. Voor KSK Wenduine liep de overeenkomst ten einde in 2020. Wilfried Vandaele werkte achter de schermen echter verder. “Natuurlijk moeten we onze duinen zo goed mogelijk bewaren als natuurgebied, maar hier mag volgens mij een uitzondering gemaakt worden, zoals dat ook gebeurd is voor de Golf in De Haan, die veel en veel groter is. MDK is nu akkoord met een behoud van het plein. We zullen nu nog afspraken moeten maken met het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, want zij zouden ook liever zien dat het plein verdwijnt en de natuurwaarden hersteld worden.” De overeenkomst is enkel mondeling gemaakt. “Maar ik denk wel dat de kogel nu door de kerk is en dat het plein mag blijven”, verzekert Vandaele.

180 voetballers

Voor de club is dit alvast goed nieuws. Als het plein verdwijnt zijn er immers geen alternatieven in Wenduine. De club zou dus moeten verhuizen naar het sportcentrum van De Haan, zeven kilometer verder. “Deze beslissing is inderdaad goed nieuws voor de jeugd van Wenduine die hier kan blijven sporten. We hebben zo’n 150 jeugdspelers en 180 leden in totaal”, vertelt voorzitter Vick Rouzee. “De club is de voorbije drie jaar fors gegroeid omdat we een volwaardige jeugdwerking hebben uitgebouwd. We weten dat het terrein zijn beperkingen heeft. Zo kunnen we niet uitbreiden, maar we voelen ons hier thuis.”