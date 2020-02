Gezinnen en verenigingen helpen bomen planten in de Duinbossen Leen Belpaeme

02 februari 2020

10u50 0 De Haan Meer dan 100 mensen kwamen zaterdag naar de Duinbossen in De Haan om mee te helpen om 1300 bomen te planten. In totaal werden tien verschillende boomsoorten aangeplant en een struikrand waar insecten en vogels van kunnen genieten.

Vorige winter werden in de Duinbossen in De Haan grondige werken uitgevoerd om het bos (bio)diverser en natuurrijker te maken. Nu was het tijd om nieuwe bomen en struiken aan te planten en daar werd de hulp van het publiek voor gevraagd. Er kwamen heel wat verenigingen langs die gebruik maken van het bos zoals de ruitersvereniging, jeugdbewegingen, de hondenclub en fietsclub, maar ook heel wat gezinnen kwamen de handen uit de mouwen steken. Eerder werden in het Wonderbos al bomen gekapt die aangetast waren door een schimmel. De zieke/dode dennen werden gekapt en maken nu plaats voor een gemengd loofbos. Er werd een Brabants trekpaard ingezet om de gevelde dennen uit het bos te sleuren. In het bos werden nu heel wat nieuwe soorten geplant zoals meidoorn, hulst, boskers, winterlinde, ruwe berk, haagbeuk, beuk, zomereik en grove den, 1300 bomen in totaal. “De bedoeling is om de biodiversiteit in het bos te verhogen zodat onze kinderen hun kleinkinderen nog in een mooi en biodivers bos zullen kunnen rondlopen”, licht boswachter Jeremy Demey toe. Op sociale media komt er wel eens commentaar als er bomen gekapt worden in het bos. “Dat is zeer frustrerend omdat het ons werk belemmerd. Ik ben van kleins af met natuur bezig. Ik heb me opgewerkt tot boswachter en dan geven mensen van achter hun computer commentaar. Wij ontbossen echter niet, we nemen bomen weg en planten nieuwe soorten. Er komen tien soorten loofbomen in de plaats en een zuidelijk gerichte struikrand die goed is voor insecten en vogels.”

De actie zaterdag was dan ook vooral om het grote publiek te betrekken bij het bosbeheer. En die aanpak werkt. Roos Keters (9) en Susanne Devisschere (9) kwamen samen met de andere leden van de kindergemeenteraad helpen en ze hebben de uitleg van de mensen van het Agentschap Natuur en Bos goed begrepen. “We planten verschillende soorten. De Linde moet op een plaats staan waar het veel zon krijgt, terwijl de Beuk in de schaduw moet staan.” De kinderen zijn alvast enthousiast. “De volgende keer dat we terugkomen in het bos zullen we zeker eens komen kijken hoe ‘onze’ bomen het doen.”